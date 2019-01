Ausweitung der netzwerkbasierten Sicherheitslösungen, um über 80 Prozent der Unternehmen mit verbesserungsfähigem Sicherheitsprogramm im asiatisch-pazifischen Raum anzusprechen



Singapur (ots/PRNewswire) - CenturyLink, Inc." mit Stand November 2018 mangelt es mehr als 80 Prozent der Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum an Sicherheitskompetenz oder an einem optimalen Sicherheitsprogramm. IDC prognostiziert, dass Unternehmen bis 2020 30 Prozent ihrer Sicherheitsausgaben bei Anbietern mit integrierten Sicherheitslösungen basierend auf neuesten Fortschritten in Künstlicher Intelligenz, Machine Learning, Automatisierung und Analytik tätigen werden.



"Unternehmen in der Region Asien-Pazifik sind mit einer sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft konfrontiert. Die Komplexität der Netzwerke wandelt sich ständig und Unternehmen nutzen hybride Cloud-Umgebungen für ihre digitale Transformation. Die Organisationen müssen sich mit einem 'Build vs Buy'-Modell vertraut machen, um das erforderliche Niveau an Threat Intelligence und erweiterte Analysefähigkeiten aufrechterhalten zu können. Dazu gehört ebenso, die Ergebnisse zu interpretieren und umzusetzen. Gleichzeitig müssen sie einen ganzheitlichen, unternehmensweiten Sicherheitsstandard erarbeiten, der proaktiv und vorausschauend Bedrohungen abwehrt und Geschäftsdaten schützt", sagt Simon Piff, Vice President IT Security Practice Business bei IDC Asia Pacific.



Die global aufgestellten SOCs von CenturyLink bieten den Kunden unterbrechungsfreie Verwaltung der robusten Lösungs-Suite des Unternehmens mit fortschrittlichen Lösungen zur Gefahrenabwehr und -erkennung, einschließlich benutzerdefinierter Threat Intelligence, die sich aus CenturyLinks umfassendem globalen IP-Netzwerk, cloudbasierten Firewalls, DDoS-Mitigation und Überwachung des Sicherheitsprotokolls speist.



Wichtige Fakten



- Die weltweit aufgestellten SOCs von CenturyLink überwachen mehr als 114 Milliarden NetFlow Sessions pro Tag und wehren täglich rund 120 DDoS-Angriffe ab. - CenturyLink überwacht täglich mehr als 5.000 Command-and-Control Server (C2s) und macht mehr als 35 C2s pro Monat unschädlich, um die Sicherheit des Internets auf globaler Ebene zu verbessern. - Laut CenturyLink 2018 Threat Report belegen China, Südkorea und Vietnam die Spitzenplätze, wenn es um Kanäle und Ziele für böswillige Cyberaktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum geht. - Der obengenannte Report identifiziert gleichzeitig China, Südkorea und Japan als die drei Länder mit dem höchsten C2s-Aufkommen.



Zusätzliche Ressourcen



- Die umfassenden und tiefgreifenden Sicherheitsdienste von CenturyLink: https://www.youtube.com/watch?v=LXY1rkM7RTA. - Detaillierte Informationen zum globalen Security-Portfolio von CenturyLink: https://www.centurylink.com/business/managed-services/ managed-security.html. - Interaktiver CenturyLink 2018 Threat Report: http://engage.centuryl ink.com/threat-report?_ga=2.6204155.998200290.1543859087-1311103570 .1509551126.



Informationen zu CenturyLink



CenturyLink (NYSE: CTL) ist der zweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globale Unternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einem starken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweit bestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es den steigenden Ansprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger und sicherer Verbindungen entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt als vertrauenswürdiger Partner seine Kunden auch dabei, die zunehmende Komplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mit Managed Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.



