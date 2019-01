"Volksstimme" zum Scheitern des EU-Deals:

"Ja, der harte Brexit ist wahrscheinlicher geworden. Aber nein, selbst ein harter Brexit würde keine Katastrophe auslösen. Die Ruhe an den Börsen ist ein Hinweis darauf, dass ein Flächenbrand wie nach der Lehman-Pleite nicht zu erwarten ist. Die konsequente Haltung der EU, die selten gemeinsam Probleme löst, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass das Risiko beherrschbar ist. Die europäischen Handelspartner werden verkraftbare Einbußen hinnehmen müssen. Aber die gröbsten Handelshemmnisse, werden sich durch Verträge schnell verkleinern lassen. Zollschranken werden durch digitalisierte Abfertigung rascher überwunden, auch wenn der formelle Aufwand größer wird. Nur Großbritannien würde ein paar Jahre brauchen, um in die neue Rolle hineinzufinden. Ein Prozess, der durch die Führungskrise im Land noch erschwert würde. Aber eine echte Krise macht Politiker oft einsichtiger. Und das wird uns vermutlich in letzter Minute noch einen Deal bescheren."/yyzz/DP/he

