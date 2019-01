"Oberhessische Presse" zu Kohleausstieg:

"'Kohle' für die Kohleländer - es war ein wichtiges, ein richtiges Signal, das da gestern beim Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts, Sachsens, Brandenburgs und Nordrhein-Westfalens gesendet wurde. Niemand wird bezweifeln wollen, dass in den kommenden Jahren wirklich Milliarden von Euro notwendig sein werden, um überall dort, wo Braunkohle-Kumpel ihre Werkzeuge für immer aus der Hand legen müssen, ein lebenswertes Umfeld für die Menschen dort zu schaffen. Ein Gutes zumindest hat die pauschale Hilfszusage der Kanzlerin: Den Zauderern und Zögerern in der Kohlekommission schwimmen die Felle davon. Doch zum Geld, das offenbar da ist, müssen Konzepte für den Ausstieg aus der Kohleverstromung her. Sonst wird auch mit Milliarden von Euro nichts aus dem Strukturwandel."/yyzz/DP/he

AXC0022 2019-01-17/05:35