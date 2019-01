Der Bundestag befasst sich am Donnerstag mit dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Den Abgeordneten liegt ein Entwurf der Bundesregierung für ein Brexit-Übergangsgesetz vor. Darin geht es um Regelungen für einen Übergangszeitraum nach dem für Ende März geplanten Austritt. Allerdings hatte das britische Unterhaus am Dienstagabend mit großer Mehrheit das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen abgelehnt, das diese Übergangsphase bis mindestens 2020 vorsieht - nun ist unklar, ob es noch gelingt, einen chaotischen Brexit ohne Abkommen zu verhindern.

Zudem berät der Bundestag unter anderem erstmals über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung für Verbesserungen bei der Transplantationsmedizin. Für Krankenhäuser, in denen Spenderorgane entnommen werden, sollen sich die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen verbessern. Vor seiner eigentlichen Tagesordnung erinnert der Bundestag in einer Feierstunde an die Einführung des Frauenwahlrechts am 19. Januar 1919. Damals fand die Wahl zur Weimarer Nationalversammlung statt./bw/DP/he

