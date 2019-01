Die deutsche Industrie blickt mit Skepsis in die Zukunft. "In der Weltwirtschaft drohen raue Zeiten", heißt es in einem Schreiben des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) zum Jahresauftakt. Verbandspräsident Dieter Kempf und Hauptgeschäftsführer Joachim Lang wollen am Donnerstag (10.00 Uhr) in Berlin unter anderem über ihre Sicht auf den Brexit und Forderungen an die Bundesregierung informieren. Mit 1,5 Prozent fiel das deutsche Wirtschaftswachstum 2018 so gering aus wie seit fünf Jahren nicht. Vor allem internationale Handelskonflikte und Probleme der Autoindustrie bremsten Europas größte Volkswirtschaft./mjm/DP/he

