Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BAC: Verizon am 16.1. -1,76%, Volumen 85% normaler Tage , PFE: Pfizer am 16.1. -1,45%, Volumen 120% normaler Tage , KO: Coca-Cola am 16.1. -1,37%, Volumen 122% normaler Tage , AEC1: American Express am 16.1. 1,45%, Volumen 117% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 16.1. 1,79%, Volumen 138% normaler Tage , GOS: Goldman Sachs am 16.1. 9,54%, Volumen 339% normaler Tage , Dow Jones: +0,59% Aktie Symbol SK Perf. Goldman Sachs GOS 197.080 9.54% UnitedHealth UNH 261.460 1.79% American Express AEC1 99.410 1.45% ...

