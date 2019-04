Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Verizon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Der Telekomkonzern habe zwar mit seinem bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) die Erwartungen übertroffen, sie beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) jedoch verfehlt, schrieb Analyst Brett Feldman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sprach daher von einem durchwachsenen ersten Quartal, hob zugleich aber das angehobene EPS-Jahresziel hervor./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 09:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-04-23/16:51

ISIN: US92343V1044