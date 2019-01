Bangalore, Indien, und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -



Mindtree (http://www.mindtree.com), ein globaler Dienstleister im Bereich Technologie und digitaler Wandel, gab heute die seitens des Vorstands freigegebenen Konzernergebnisse des am 31. Dezember 2018 beendeten dritten Quartals bekannt.



"Mit unserem beratungsorientierten Modell und unserer tiefen Fachkenntnis und technologischen Expertise helfen wir unseren Kunden dabei, transformative Projekte unternehmensweit voranzutreiben", sagte Rostow Ravanan, CEO & Geschäftsführer von Mindtree. "Vor diesem Hintergrund wurden wir von verschiedenen Branchenanalysten für unser Leistungsspektrum gelobt und konnten selbst in einem saisonbedingt schwachen Quartal unseren Wachstumskurs fortsetzen. Durch kontinuierliche Investition in unser Personal stellen wir erfolgreich die Weichen, um für alle Beteiligten einen nachhaltigen Wert zu schaffen."



Bedeutende finanzielle Eckdaten:



Für das am 31. Dezember 2018 beendete Quartal



- Angaben in USD: - Umsatz 251,5 Millionen $ (Wachstum von 2,1 % im Quartalsvergleich bzw. von 17,4 % im Jahresvergleich) - Wachstum in konstanter Währung 2,4 % gegenüber dem vorherigen Quartal - Nettogewinn 26,9 Millionen $ (Rückgang von 7,5 % im Quartalsvergleich bzw. Wachstum von 22,2 % im Jahresvergleich) - Angaben in INR: - Umsatz 17.872 Millionen INR (Wachstum von 1,8 % im Quartalsvergleich bzw. von 29,7 % im Jahresvergleich) - Nettogewinn 1.912 Millionen INR (Rückgang von 7,3 % im Quartalsvergleich bzw. Wachstum von 35,1 % im Jahresvergleich)



Weitere Eckdaten:



- Kunden: - 340 aktive Kunden zum 31. Dezember 2018 - 1-Million-$-Kunden stiegen um 5 (insgesamt 116) - Belegschaft: - 19.908 Mindtree Minds zum 31. Dezember 2018 - Abwanderungsquote der vergangenen 12 Monate liegt bei 13,4 % - BOTs*: - Der Automatisierung kommt bei der Modernisierung der technologischen Dienstleistungserbringung eine besondere Bedeutung zu; sie steigert die Effizienz und Erfolgsgeschwindigkeit für unsere Kunden. Unsere leistungsfähigen BOTs arbeiten autonom neben unseren Mindtree Minds und ermöglichen, dass unser Team mehr leisten und sich größere Ziele setzen kann. - Zum 31. Dezember 2018 haben wir 518 BOTs.



*Computerprogramm, das weitgehend automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeitet, ohne dabei auf eine Interaktion mit einem menschlichen Benutzer oder anderweitiges Eingreifen angewiesen zu sein



- Neue Langzeitverträge im Wert von mehreren Millionen Dollar mit führenden Kunden aus aller Welt: - Bereitstellung von Testdiensten unter einem Managed Services-Modell für einen führenden kanadischen Billigflieger - Verstärkte Zusammenarbeit mit einen Bestandskunden (Mindtree als digitaler Dienstleister für eine große amerikanische Airline) - Bereitstellung von Anwendungs-Management- und Supportdiensten für eine SAP-Anwendungs-Suite für einen spezialisierten Herstellungsbetrieb in Europa - Bereitstellung von Digitalisierungs-Dienstleistungen für eine führende Versicherungsgesellschaft im Nahen Osten - Auszeichnungen: - Auszeichnung als IoT Technology Services Leader im Zinnov Zones 2018 IoT Technology and Services-Bericht - Auszeichnung als Leader bei Engineering R&D-Dienstleistungen im Zinnov Zones 2018 ER&D Services-Bericht - Auszeichnung als Rising Star US and Global im ISG Provider Lens Cloud Transformation/Operation Services & XaaS Quadrant-Bericht - Auszeichnung als Leader im Zinnov Zones 2018 Digital Services in Travel & Hospitality-Bericht - Ankündigungen - Der Vorstand empfahl bei seinem Meeting am 16. Januar 2019 eine Zwischenausschüttung von 30 % (3 INR je Aktie bei einem Nennwert von 10 INR je Aktie). - Während des Quartals mit Abschluss zum 31. Dezember 2018 genehmigte das National Company Law Tribunal (NCLT) den Plan zum Zusammenschluss (den "Plan") von Magnet 360, LLC ("Magnet"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens (die "übertragende Gesellschaft"), mit dem Unternehmen zum Stichtag 1. April 2017. Für weitere Informationen siehe Note 36 des unabhängigen Geschäftsberichts für den Zeitraum mit Ende zum 31. Dezember 2018.



Informationen zu Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Kunden in 17 Ländern dabei hilft, agiler und konkurrenzfähiger zu arbeiten und Wachstum zu erzielen. Wir nutzen die Vorteile unseres Continuous-Delivery-Modells, unsere digitale Expertise, Industriewissen und Forschung in aufkommenden Technologien, um für mehr als 340 Kunden Effizienzgewinne zu erzielen und geschäftliche Innovation zu ermöglichen.



Mindtree wird immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Getragen wird dies von unseren teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist, die unserer besonderen Unternehmenskultur der Spitzenleistung, Innovation und kollaborativen Lösungsentwicklung ein Gesicht geben.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd



Mindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore-560059;



CIN: L72200KA1999PLC025564; Tel.: +91-80-6706-4000; Fax: +91-80-6706-4100;



E-Mail: info@mindtree.com / investors@mindtree.com; Website: http://www.mindtree.com



Safe-Harbour-Erklärung



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich unserer künftigen Wachstumsperspektiven sind vorausschauende Aussagen und unterliegen daher zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Umfang von den in vorausschauenden Aussagen vorweggenommenen Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der mitunter von uns selbst bzw. in unserem Namen getätigten vorausschauenden Aussagen.



