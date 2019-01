Bis zum Spätsommer 2018 hinein konnte die Aktie bis auf ein Verlaufshoch von 2.050,50 US-Dollar zulegen, markierte jedoch innerhalb von einem Monat ein Doppelhoch in diesem Bereich und drehte anschließend zur Unterseite ab. Dabei fielen die Notierungen der Amazon-Aktie bis auf ein Verlaufstief von gerade einmal 1.007 US-Dollar zurück, dass einem Kursabschlag von gut 50 Prozent entspricht. Mutige Investoren reichte dieses Niveau für einen Long-Einstieg aus, die anschließend Erholungsbewegung bis zum heutigen Handelstag weist sogar Charakteristika einer V-Förmigen Trendumkehr auf und orientiert sich zu dem besonders genau an den Fibonacci-Fächern. Im heutigen Handel gelang es schließlich über die letzte Hürde bestehend aus dem Fibonacci-Fach zu springen und die Marke von rund 1.700 US-Dollar in Angriff zu nehmen. Sollte es bis zum Ende dieser Woche gelingen auch noch diesen Widerstand zu meistern, stünden die Novemberhochs ...

