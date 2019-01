Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im abgelaufenen Jahr nahezu 10 Mrd. US-Dollar und damit 168 Prozent mehr als im Vorjahr verdient. Vor Steuern legte der Gewinn um 12 Prozent auf 12,5 Mrd. US-Dollar zu, die Erträge kletterten ebenfalls um 12 Prozent auf 37 Mrd. US-Dollar.

Anleger honorierten dies zugleich und hievten das Papier zur Stunde um X Prozent in die Höhe. Ein Blick auf den Chartverlauf offenbar aber noch viel mehr, Goldman Sachs schaffte es nach einem Bruch des langfristigen Abwärtstrendkanals im Bereich von 168,00 US-Dollar im Dezember tatsächlich wieder zurück in den Trendkanal. Diese Stärke könnte sich in den kommenden Tagen aber noch weiter fortsetzen, denn größere Hürden sind noch einige Dollar entfernt, bis wohin das Papier noch zulegen könnte ...

