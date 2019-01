TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich mit Zugewinnen, bei allerdings nur geringen Ausschlägen. In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index anfänglich höhere Zugewinne wieder ab und notiert mit 0,1 Prozent kaum verändert. Das Index-Schwergewicht Tencent steigt um 1,6 Prozent, gestützt von der Hoffnung auf das Angebot neuer Computerspiele. Auch die Börse in Schanghai gibt im späten Handelsverlauf Gewinne ab, liegt aber noch 0,3 Prozent höher bei 2.578 Punkten. In Tokio gibt der Nikkei-225-Index 0,1 Prozent auf 20.416 Punkte nach.

Wieder etwas stärker in den Blick gerückt sind die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Dem Wall Street Journal zufolge hat die US-Regierung Ermittlungen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei wegen des Verdachts der Industriespionage aufgenommen. Huawei steht bereits seit längerem im Fokus der US-Regierung. Im November hatten die USA versucht ausländischen Verbündeten davon zu überzeugen, Telekommunikationsprodukte des chinesischen Konzerns aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht zu verwenden. Und im Dezember sorgte die Festnahme der Huawai-Finanzchefin und zugleich Tochter des Firmengründers für Aufsehen.

Die Huawei-Untersuchung "wirft die Frage auf, ob der aufgekommene Optimismus in den Handelsfragen nicht verfrüht gewesen ist", so Vishnu Varathan von der Mizuho Bank. Entscheidender sei aber, ob die Spannungen zwischen den USA und China einen längerfristigen belasteten Effekt hervorrufe, so der Analyst weiter.

In Australien schloss die Börse 0,3 Prozent fester. Der Energie- und Rohstoffsektor erhöhte sich jeweils um 0,6 Prozent. Finanzwerte legten im Mittel um 0,4 Prozent zu.

Am Ölmarkt geben die Preis etwas nach. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigt sich um 0,7 Prozent auf 52,65 Dollar. Brentöl notiert um 0,6 Prozent leichter bei 61,16 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.850,10 +0,26% +3,61% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.415,94 -0,13% +2,00% 07:00 Kospi (Seoul) 2.107,29 +0,06% +3,25% 07:00 Schanghai-Comp. 2.577,97 +0,29% +3,37% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.924,69 +0,08% +3,60% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.221,47 -0,24% +3,41% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.679,07 +0,36% -0,66% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:04 % YTD EUR/USD 1,1384 -0,1% 1,1395 1,1405 -0,7% EUR/JPY 124,06 -0,2% 124,34 123,88 -1,3% EUR/GBP 0,8842 -0,1% 0,8848 0,8854 -1,8% GBP/USD 1,2875 -0,0% 1,2878 1,2885 +1,0% USD/JPY 108,98 -0,1% 109,13 108,60 -0,7% USD/KRW 1121,35 +0,1% 1119,70 1120,38 +0,6% USD/CNY 6,7674 +0,2% 6,7568 6,7601 -1,6% USD/CNH 6,7739 +0,2% 6,7622 6,7642 -1,4% USD/HKD 7,8443 +0,0% 7,8441 7,8446 +0,2% AUD/USD 0,7157 -0,2% 0,7170 0,7208 +1,6% NZD/USD 0,6747 -0,4% 0,6773 0,6825 +0,5% Bitcoin BTC/USD 3.589,75 -0,3% 3.600,13 3.584,25 -3,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,98 52,31 -0,6% -0,33 +14,5% Brent/ICE 60,98 61,32 -0,6% -0,34 +12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,16 1.293,50 -0,1% -1,34 +0,7% Silber (Spot) 15,56 15,60 -0,2% -0,03 +0,4% Platin (Spot) 803,00 807,00 -0,5% -4,00 +0,8% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,0% -0,00 +1,6% ===

