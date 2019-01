Der Handelskonzern Metro hat im wichtigen Weihnachtsquartal zugelegt. Negative Währungseffekte insbesondere in Russland und Osteuropa fraßen die Zuwächse jedoch wieder auf. Der Umsatz sank daher im ersten Quartal im Jahresvergleich um 0,6 Prozent auf 8 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Flächenbereinigt legten die Erlöse hingegen um 2,3 Prozent zu - den Angaben von Metro zufolge die beste Entwicklung seit sechs Quartalen. Währungsbereinigt betrug das Plus 2,1 Prozent. Die Prognose für das bis Ende September 2019 laufende Geschäftsjahr bekräftigte Metro.

Das flächenbereinigte Wachstum rührte Metro zufolge aus einer guten Entwicklung in Osteuropa und Asien her. Im wichtigen Russlandgeschäft, welches zuletzt stark schwächelte, konnte Metro den Abschwung bremsen. Die Umsätze seien nur noch leicht rückläufig gewesen, hieß es. In Deutschland sanken die flächenbereinigten Umsätze geringfügig.

Das zum Verkauf stehende Supermarktgeschäft Real, welches als nicht fortzuführendes Geschäft geführt wird, sank auch wegen Marktschließungen um 1,5 Prozent./nas/jha/

