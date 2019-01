Die Kapitalmarktgeschäfte der französischen Großbank Societe Generale (SocGen) sind im vierten Quartal sehr schlecht gelaufen. Die Erträge in diesem Bereich seien zwischen Oktober und Ende Dezember um rund 20 Prozent gefallen, teilte die Bank am Donnerstag in Paris mit. Über das Jahr gesehen ergebe dies einen Rückgang um zirka 10 Prozent. Zudem seien die Risiken gestiegen.

Und auch wenn es in den anderen Bereichen besser gelaufen sei, will der Vorstand die Dividende für 2018 nicht erhöhen. Sie solle bei 2,20 Euro je Aktie bleiben. Zudem bietet die Bank den Anlegern an, die Gewinnbeteiligung über neue Anteile anstatt in bar zu bekommen. Das würde die Kapitalbasis der Bank schonen. Die lediglich stabile Dividende kommt für Experten überraschend. Die von Bloomberg befragten Analysten hatten bisher eine Erhöhung um zirka 10 Cent auf dem Zettel./zb/mis

