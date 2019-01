Paukenschlag aus Argentinien! Der Lithiumexplorer Millennial Lithium Corp. (ISIN: CA60040W1059 / TSX-V: ML) meldet eine erste Lithium Testherstellung in bester Qualität. Die an SGS Canada Inc. vergebenen Testreihen wurden in deren firmeneigenen Anlagen in Lakefield, Ontario mit etwa 600 Liter Sole aus dem Pumpbrunnen PGPW17-4 von Millennials 'Pastos Grandes'-Projekt in Salta, Argentinien durchgeführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...