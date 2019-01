Das Analysehaus RBC hat Takeaway.com von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 70 Euro angehoben. Die Übernahme des Deutschlandgeschäfts des Konkurrenten Delivery Hero habe das langfristige Umsatz- und Margenpotenzial des Essenslieferdienstes deutlich gesteigert, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Takeaway.com sei nun der dominante Branchenvertreter in einem der weltweit größten Märkte./gl/ag

