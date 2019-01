Stabilus, Produzent von Gasdruckfedern, ist mehr Freiheit gelungen. Zu Jahresbeginn übernahm man 2 Unternehmen - General Aerospace und Clevers (Letzteres aus Argentinien) -, um das Flugzeug- und Industriegeschäft zu verstärken. So kann es weitergehen! Besser gesagt: So muss es weitergehen! Sonst bleibt Stabilus irgendwo zwischen Baum und Borke. Mit etwa 13 liegt das KGV auf einem vernünftigen Niveau, kennzeichnet aber kein Schnäppchen. Daher noch kein Einstieg! Der Boden bei 53/54 € muss erst seine Tragfähigkeit beweisen.



