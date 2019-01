Die Privatbank Berenberg hat Südzucker von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 13 Euro angehoben. Eine geringere Ernte infolge der Dürre in Europa dürfte nun eine deutlich niedrigere Produktion nach sich ziehen, während zuvor noch von einem Überangebot ausgegangen worden sei, schrieb Analyst James Targett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies stütze die Erholung der Zuckerpreise./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007297004