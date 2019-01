DJ Wayland Group Corporation: Die besten Cannabis Aktien 2019 - Experten sehen Wayland auf einer Höhe mit Milliardenplayern!

DGAP-Media / 2019-01-17 / 07:30 *Unternehmen: Wayland Group * *WKN: *A2PAPZ [1] *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel mittelfristig: 3,00 EUR* *Kursziel langfristig: 5,00 EUR* *Die besten Cannabis Aktien 2019 - Experten sehen Wayland auf einer Höhe mit Milliardenplayern!* Heute möchten wir Ihnen ein interessantes Video mit deutschem Untertitel (LINK) [2] zu unserem Cannabis Top-Pick der kanadischen *Wayland Group *(WKN [1]A2PAPZ [1]) zur Verfügung stellen. Hierbei stellt Jeff Ayotte (Wayland's Vice President of Infrastructure) äußerst eindrucksvoll die hochmoderne Produktionsanlage im kanadischen Langton vor, welche allein im Jahr 2019 mehr als 160 Mio. CAD Umsatz genieren wird. Man ist derzeit der einzige Produzent, der eine EU-GMP zertifizierte Produktionsanlage vorweisen kann und noch nicht über eine Markkapitalisierung von weit über 1 Milliarde Dollar verfügt (derzeit 270 Mio. CAD). Wir sind der festen Überzeugung, dass sich diese Bewertung Lücke in den kommenden Wochen und Monaten schließen wird! Einer der besten Cannabis Aktien für 2019? Zu diesem Fazit kommen jedenfalls die Experten von Finanzen.net, in einem kürzlich veröffentlichen Artikel - LINK. [3] Wayland Group (WKN [1]A2PAPZ [1]) eines der wenigen Unternehmen weltweit, die gemäß der GMP-Standards (Good Manufacturing Practice, GMP; gute Herstellungspraxis) von der Europäischen Arzneimittelagentur zertifiziert worden sind. Die anderen börsennotierten Unternehmen sind Canopy Growth (WKN A140QA) [4], Aurora Cannabis (WKN A12GS7) [5], Aphria (WKN A12HM0) [6] und Tilray (WKN A2JQSC) [7], also absolute Schwergewichte der Branche. Nur mit dieser Zertifizierung ist ein Export nach Europa erlaubt. Trotz der als "Indoor" konzipierten Anlage erwartet man geringste Produktionskosten. Der Grund dafür ist die eigene Stromerzeugung mittels einer Gasturbine, die Strompreise pro Kilowatt von 0,045$ ermöglicht, was nur ein Bruchteil dessen ist, was er unter Bezug aus dem Stromnetz kosten würde (0,17-0,24 CAD pro Kilowatt). 1,34 CAD pro Gramm getrocknetes Cannabis "All In"-Kosten! Durch die automatisierte Verarbeitung in Partnerschaft mit Rockwell Automation wird die gesamte Anlage nur von 26 Personen betrieben, wo vergleichbare Anbaugrößen 300-400 Personen benötigen. Durch eine Biokläranlage und die Wiederverwendung des Abwassers entstehen nur 10.000 Liter Abwasser pro Jahr, was natürlich auch die Frischwasserkosten erheblich senkt. *Die besten Cannabis Aktien 2019 - Wayland auf einer Höhe mit Milliardenplayern!* Es stehen kurzfristig wichtige Entwicklungen an, die sich genau so extrem kursrelevant niederschlagen könnten. Meilensteine, die echte Auswirkungen auf die Zukunft haben - monetär auswertbare Auswirkungen. Im Kontext mit dem Kurs der Aktie, der sich gerade zart vom Jahrestief wegbewegt, ergibt sich ein idealer Einsteigszeitpunkt. Zu diesem Fazit kommen auch die Experten von Finanzen.net, in einem kürzlich veröffentlichen Artikel - LINK. [3] *Warum ist die EU-GMP Zertifizierung so wichtig?* Wayland Group (WKN [1]A2PAPZ [1]) eines der wenigen Unternehmen weltweit, die gemäß der GMP-Standards (Good Manufacturing Practice, GMP; gute Herstellungspraxis) von der Europäischen Arzneimittelagentur zertifiziert worden sind. Die anderen börsennotierten Unternehmen sind Canopy Growth (WKN A140QA) [4], Aurora Cannabis (WKN A12GS7) [5], Aphria (WKN A12HM0) [6] und Tilray (WKN A2JQSC) [7], also absolute Schwergewichte der Branche. Nur mit dieser Zertifizierung ist ein Export nach Europa erlaubt. Die GMP-Standards gelten als höchste Qualitätssicherung und Qualitätsschutz, die ein Pharmahersteller weltweit erhalten kann. Es ist ein rigoroser Prozess, den Wayland im vierten Quartal 2017 in die Wege leitete, als deutsche Gesundheitsinspektoren die Produktionsstätte in Langton, Ontario, für eine gründliche Betriebsprüfung besuchten. Diese Zertifizierung erlaubt dem Unternehmen den Export getrockneter Cannabisblüten an den rasch anwachsenden Markt für medizinisches Cannabis in der EU. Obwohl die Regierungen entscheiden, wie sie die Produktion innerhalb ihrer eigenen Rechtsprechungen auf europäischem Boden lizenzieren und regulieren, so haben Unternehmen mit der Fähigkeit zu exportieren einen entscheidenden Vorteil. *Europäische Union - weltweit größter Markt für medizinisches Cannabis* Die EU besitzt eines der größten Gesundheitssysteme der Welt. Insgesamt werden ca. 1 Billion Euro für Gesundheitsausgaben aufgewendet. Die Liberalisierung zugunsten des Einsatzes von Cannabis schreitet im Eiltempo voran. Daher wird sich die EU rasend schnell zum größten Binnenmarkt für Cannabis weltweit entwickeln. In den kommenden 3 Jahren liefert Wayland mit seinem Partner CannaMedical Pharma GmbH über 9 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland. Und bereits jetzt, besteht eine so große Nachfrage, dass CannaMedical eine größere Cannabislieferung bei Wayland angefragt hat. Ein großer Vorteil gegenüber dem kanadischen oder US Cannabismarkt besteht zudem in dem Gesundheitsversorgungsystem der EU. Alle verschriebenen Cannabis Produkte werden komplett oder zum Teil von den Krankenkassen bezahlt. Somit können Einnahmen aus dem medizinischen Cannabismarkt der EU konstant und mit geringem Risiko generiert werden. *Warum durch diese Transaktion eine Übernahme noch wahrscheinlicher ist* Heute wollen wir Ihnen einen interessanten, übersetzten Artikel des kanadischen Analysten Benjamin Smith zur Verfügung stellen. Aufgrund der internationalen Präsenz hält er die Wayland Group (WKN [1]A2PAPZ [1]), welche sich in Kürze in Wayland Group umbenennen wird, für ein wahrscheinliches Übernahmeziel eines in den US-Bundesstaaten tätigen Unternehmens. Dies verwundert uns keines Falls, nach der kürzlichen Genehmigung von Health Kanada, wird man in den kommenden Wochen die Phase 1 der hocheffizienten Cannabisproduktionsstätte in Langton, Ontario abschließen. Das Management rechnet mit einem Umsatz von über 160 Mio. CAD im Jahr 2019, die Produktionskosten werden die branchenweit niedrigsten sein, denn die Produktionsanlagen sind voll automatisiert und es wird nur sehr wenig Personal benötigt. Derzeit werden die meisten Cannabisunternehmen mit dem 10 bis 20-fachen ihres prognostizierten Jahresumsatzes gehandelt, die Wayland Group (WKN [1]A2PAPZ [1]), wird derzeit an der Börse mit ca. 200 Mio. CAD bewertet, dies entspricht nicht mal den 2-fachen des prognostizierten Jahresumsatzes, deshalb sind wir der Meinung, dass früher oder später eine gravierende Neubewertung fällig ist oder das günstige Kursniveau alsbald einen Übernahmekrieg auslösen wird. Es bleibt spannenden in den kommenden Wochen und Monaten, denn auch die Vergabe der ersten deutschen Cannabisanbaulizenzen wird in wenigen Wochen erwartet. Hierbei hat die die Wayland Group (WKN [1]A2PAPZ [1]) sehr gute Chance eine der wenigen, begehrten Lizenzen zu ergattern, da man bereits einen alten Schlachthof in der Nähe von Dresden gekauft hat, welcher sich hervorragend zum Cannabisanbau umfunktionieren lässt. *Sensationsverkauf von 49,9 % des internationalen Portfolios für 129 Mio. USD, allein dieser Verkauf deckt die komplette derzeitige Bewertung ab - Milliardenbewertung möglich! Aktionäre sollen Gratisaktie des verkauften Geschäftsbetriebs erhalten!* *Vor wenigen Tagen hat unser Cannabis Top-Pick die Wayland Group *(WKN [1]A2PAPZ [1]) *eine wahre Bombe platzen lassen! Man deckt mit dem Verkauf von 49,9 % des internationalen Asset-Portfolios an International Cannabis Corp. ("ICC") die wahren Vermögenswerte des Unternehmens auf. Wayland wird 300.000.000 Aktien von *ICC International Cannabis (WKN A2N6DJ) [8] *erhalten, die zu einem vereinbarten Preis von 0,43 USD (der "Ausgabepreis") unter dem Symbol WRLD.U an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden. Basierend auf dem Ausgabepreis wird diese Transaktion nach Abschluss Waylands internationalem Geschäft einen Wert von 258.000.000 USD zuschreiben. * *Dies ist eine wahre Sensation und sollte den Aktienkurs deutlich beflügeln, warum wir der Ansicht sind das aufgrund der heutigen News eine Milliardenbewertung möglich ist, wollen wir Ihnen in den nächsten Absätzen darstellen! Dies würde konservativ gerechnet einen Aktienkurs von mindestens 5 CAD (3,30 EUR) bedeuten.* *Gratisaktie für alle Wayland Aktionäre vorgesehen* Zurzeit beabsichtigt das Unternehmen, die 300.000.000 Aktien nach der sechsmonatigen Haltefrist zu einem geeigneten Zeitpunkt an die WAYL-Aktionäre auszugeben. *Dies heißt, dass der komplette Verkaufserlös (Aktien) an die Aktionäre der Wayland Group *(WKN [1]A2PAPZ [1]) *ausgeschüttet wird.* Hierbei ist es üblich, dass jeder Aktionär, welcher in den kommenden 6 Monaten die Aktie der Wayland Group besitzt, Aktien von ICC International Cannabis automatisch zugeteilt bekommt! *Warum ist das eine grandiose Unternehmensmeldung, die dem Unternehmen zu einer Milliardenbewertung verhelfen kann?* *Dies ist unserer Meinung nach, ein sehr guter Deal für alle Aktionäre und der wahre Vermögenswert der Wayland Group *(WKN [1]A2PAPZ [1]) *wird jetzt erst so richtig sichtbar. Den allein der Verkauf von 49,9 % des internationalen Portfolios wird mit mehr als 129 Mio. USD (171 Mio. CAD) bewertet. * *Was ist daran so sensationell? Stand gestrigem Schlusskurs wird der gesamte

Geschäftsbetrieb der Wayland Group an der Börse mit lediglich 276 Mio. CAD bewertet! 100 % des internationalen Geschäftsbetriebs sollten daher nach der heutigen Akquise einen fairen Wert von 342 Mio. CAD besitzen. * *Hierbei ist das eigentliche Herzstücke die EU-GMP zertifizierte Produktionsanlage (worüber nur eine Handvoll Produzenten verfügen), welche einen Export nach Europa möglich macht, noch nicht einmal in der Bewertung berücksichtig. * *Äußerst konservativ betrachtet, liegt der faire Wert der Kanada Assets im Bereich von 600 Mio. CAD (allein 160 Mio. Umsatz in 2019 erwartet). In Summe mit der heutigen Bewertung der internationalen Assets ist unserer Meinung nach eine faire Bewertung von 1 Milliarde CAD für die Wayland Group *(WKN [1]A2PAPZ [1]) *mehr als angemessen!* *Dies würde konservativ gerechnet einen Aktienkurs von mindestens 5 CAD (3,30 EUR) bedeuten, rechnen Sie selbst, die Unterbewertung ist eklatant!* Dies verwundert uns keines Falls, nach der kürzlichen Genehmigung von Health Kanada, wird man in den kommenden Wochen die Phase 1 der hocheffizienten Cannabisproduktionsstätte in Langton, Ontario abschließen. Das Management rechnet mit einem Umsatz von über 160 Mio. CAD im Jahr 2019, die Produktionskosten werden die branchenweit niedrigsten sein, denn die Produktionsanlagen sind voll automatisiert und es wird nur sehr wenig Personal benötigt. Derzeit werden die meisten Cannabisunternehmen mit dem 10 bis 20-fachen ihres prognostizierten Jahresumsatzes gehandelt, die Wayland Group (WKN [1]A2PAPZ [1]), wird derzeit an der Börse mit ca. 200 Mio. CAD bewertet, dies entspricht nicht mal den 2-fachen des prognostizierten Jahresumsatzes, deshalb sind wir der Meinung, dass früher oder später eine gravierende Neubewertung fällig ist oder das günstige Kursniveau alsbald einen Übernahmekrieg auslösen wird. *Die heutigen News im Detail:* *Zusätzliche Transaktionseinzelheiten* *- *Wayland wird ein dreijähriges Lieferabkommen mit ICC unterzeichnen, um ICC pro Jahr 10.000 kg EU-GMP zertifiziertes Produkt zu liefern. Während der Laufzeit des Abkommens wird ICC insgesamt 30.000 kg erhalten. - ICC wird Zugang zu Waylands deutschen Fachbeirat erhalten, der bei Produktions- und Vertriebsstrategien, Markenkampagnen und bei der weiteren Durchdringung neuer Cannabis- und CBD-Märkte sowie anderer Bereiche mittels Cosmos Holdings behilflich sein wird. - Waylands internationales Geschäft wird jetzt in eine Tochtergesellschaft ausgegliedert, die im gemeinsamen Besitz der Wayland und ICC sein wird. - ICC-Aktien werden erst sechs Monate nach dem Abschlussdatum der Transaktion an Wayland-Aktionäre ausgegeben. Diese für Waylands Aktionäre umwälzende Transaktion gibt ihnen die Gelegenheit, den Wert des internationalen Portfolios dieses zusammengeführten Unternehmens zu erschließen. Basierend auf der gestrigen Schlussnotierung von Wayland wird diese Transaktion die internationalen Assets mit einem Aufschlag von 19,2 % auf den aktuellen Marktwert von Waylands gesamten globalen Geschäft und mit einem Aufschlag von 48,9 % auf den 20-tägigen VWAP (Volume-Weighted Average Price, volumengewichteter Durchschnittspreis) bewerten. Zurzeit beabsichtigt das Unternehmen, die 300.000.000 Aktien nach der sechsmonatigen Haltefrist zu einem geeigneten Zeitpunkt an die WAYL-Aktionäre auszugeben. Vorbehaltlich der Entwicklungen während der strategischen Überprüfung wird das Unternehmen weiterhin seine kanadischen Geschäfte führen und seine derzeitige medizinische Patientenbasis und die kanadischen Provinzen versorgen. Waylands spezialgefertigte Cannabisproduktionsstätte wird im Jahr 2019 voll betriebsfähig sein. Diese in einer Partnerschaft mit Rockwell Automation betriebene Anlage wird maßgebend für eine zuverlässige hochwertige Cannabisproduktion in großem Maßstab sein. "In Partnerschaft mit ICC haben Wayland und unsere Aktionäre eine beispiellose Plattform geschaffen, um sich mit der stetig zunehmenden globalen Legalisierung von medizinischem Cannabis zu befassen. Mit dieser Transaktion haben wir jetzt gemeinsame Betriebe in Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von knapp über 390 Millionen und Zugang zu internationalen Märkten mit über einer Milliarde Menschen. Diese Transaktion schreibt unseren internationalen Assets einen Wert zu, der im Einklang mit unseren Erwartungen steht, da der Wert unserer internationalen Assets jetzt größer ist als die gesamte gegenwärtige Marktkapitalisierung des Unternehmens. Wir arbeiten daran, unsere internationalen Betriebe in ICC zu integrieren, indem wir unser Managementteam ernennen, um alle Aspekte der Wertschöpfungskette abzudecken einschließlich der Produktion medizinischer Pflanzen, der Extraktion, der Isolation aktiver pharmazeutischer Inhaltsstoffe, der Herstellung vordosierter Arzneimittel und des Vertriebs," sagte Waylands CEO Ben Ward. Der Abschluss der Transaktion wird am oder um den 1. März 2019 erwartet und unterliegt bestimmten behördlichen Genehmigungen und anderen Konditionen einschließlich der von ICC und Wayland durchgeführten Due Diligence, des Erhalts einer Fairness Opinion (Stellungnahme eines unabhängigen Gutachters zur Transaktion) und des Abschlusses eines endgültigen Abkommens. *Übersetzung aus dem Englischen:* *Wird Wayland Group (CNSX: WAYL) als nächstes Unternehmen das Akquisitionsinteresse der MSOs erwecken?* Benjamin A. Smith Könnte Wayland Group (CNSX: WAYL) (OTCMKTS: MRRCF) (FRA: 75M) an der Reihe sein, bei einem in mehreren US-Bundesstaaten tätigen Unternehmen (Multi State Operator, MSO) ein beachtliches Interesse zu erwecken? Angesichts des Übernahmeangebots in Höhe von 2,8 Mio. CAD an Aphria Inc. von Green Growth Brands (GGB) sowie aufgrund anderer unterstützender Variablen, gibt es einen Grund zu glauben, dass dies geschehen könnte. Als GGB letzte Woche ihr unaufgefordertes Angebot für Aphria vorlegte, sahen dies die meisten als einen Versuch, ein unterbewertetes Unternehmen zu erwerben, das zurzeit angeschlagen ist. Die Ausnutzung des Unglücks anderer durch extrem niedrige Angebote ist ein bewährtes Manöver, das gelegentlich zu erfolgreichen Fusions- und Akquisitionsversuchen am Markt führt. Mittels fast jeder Metrik konstruierte Hindenburgs Bericht Aphria basierend auf Preisen/Umsatz, zukünftiger EV/EBITDA, bestehender Lieferverträge und was auch immer als "unterbewertet" verglichen mit ihren Peers. Nach Entfernung der gesamten Kontroverse sieht Aphria recht positiv aus - falls Peer-Bewertungen Ihre Sache sind. GGBs Übernahmeangebot markierte jedoch einen weiteren Meilenstein, den zu dieser Zeit fast jeder übersah. Es war der erste große Versuch eines US-amerikanischen MSO, einen lizenzierten kanadischen Produzenten zu erwerben. Bis jetzt waren alle Übernahmeversuche zwischen kanadischen Unternehmen, MSO oder kanadischen und internationalen (ausgenommen USA) Unternehmen. Da GGB jetzt das Eis gebrochen hat, erscheint es logisch, dass grenzüberschreitende Zusammenschlüsse in Schwung kommen. Alan Brochstein erschien vor Kurzem in Midas Letter RAW, um diese Tatsache mitzuteilen. Außer der Äußerung seiner Ansicht, dass lizenzierte kanadische Produzenten und US-MSO beginnen würden, sich mittels Fusionen zusammenzuschließen, verriet Herr Brochstein ebenfalls, dass ein anderer US-MSO versuchte, ein Angebot für Aphria zu machen. Passen sie auf. Wenn wir akzeptieren, dass GGB einen unabänderlichen Trend grenzüberschreitender Fusionsaktivitäten ins Rollen gebracht hat, dann sollte Wayland Group sicherlich ein realistisches Akquisitionsinteresse erwecken. Die allgemeine Situation des Unternehmens ist in mehreren Aspekten jener von Aphria ähnlich. Wir kennen alle Waylands frühere Schwierigkeiten mit dem Nachrichtenzyklus, die letzten Februar ihre aufkeimende Dynamik zerstörte. Obwohl wirklich negative Umstände die kaskadierende Kursentwicklung dann anheizten (außer dem Bericht eines Baissespekulanten), glauben viele, dass Wayland Group hinsichtlich ihrer Bilanzaktiva "unterbewertet" verblieb - ähnlich der heutigen Auffassungen der Investoren von Aphria. Ihr Aktienkurs muss sich noch erholen, 10 Monate nachdem ihr Bought-Deal in Höhe von 70 Mio. Dollar platzte. Ferner haben Aphria und Wayland Group (in geringerem Grad) beachtliche inländische Produktionskapazitäten, Marken und internationale Präsenz, die MSOs begehren könnten. Da MSOs Investitionsgelder im Inland zum Aufbau US-amerikanischer Betriebe ausgeben, besteht wenig Zeit oder Lust, sich auf das Ausland zu konzentrieren. Irgendwann wird sich das ändern, wenn verfügbare Lizenzen zur Neige gehen und Konkurrenten sich darum bemühen, das erste im Ausland expandierende Unternehmen zu werden. Bis dato gibt es noch keinen MSO-Betreiber mit signifikanter internationaler Präsenz. MSOs können diese Dynamik durch Akquisition lokaler Assets und organischem Wachstum ändern. Oder sie können durch Akquisition eines Unternehmens mit einem gewissen Wert wie z. B. Wayland Group unverzüglich damit beginnen. Da das "Hockeyschläger"-Wachstum über diesen Sektor hereinbrechen wird, könnte ein schneller Entschluss zum sofortigen internationalen Zugang zu verlockend sein, um sich das entgehen zu lassen. Beachten Sie, dass unter allen lizenzierten kanadischen Produzenten mit ausgedehnter internationaler Präsenz Wayland Group das einzige Unternehmen ist, das an der Canadian Stock Exchange gehandelt wird. Damit wird die Ausgabe

