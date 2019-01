Ad hoc: Straumann Group bereit zum Einstieg in den chinesischen Markt für transparente Aligner

Exklusive Vertriebsvereinbarung für die von der Tianjin ZhengLi Technology Company in China entwickelten und zugelassenen transparenten Aligner

Sofortiger Zugang zum weltweit zweitgrössten sowie wachstumsstärksten Markt für transparente Aligner

Die Gruppe wird ihre bestehende Infrastruktur und ihr Vertriebsnetz in China nutzen, um Zahnärzten und Patienten modernste transparente Aligner anzubieten

Basel, 17. Januar 2019: Die Straumann Group hat ihre Strategie intensiviert, in den weltweit zweitgrössten Markt[1] für kieferorthopädische transparente Aligner einzutreten. Dazu ist die Gruppe eine Partnerschaft mit der Tianjin ZhengLi Technology Company Limited (ZhengLi Technology) eingegangen, deren transparente Aligner in China die Produktzulassung bereits erhalten haben. Die Straumann Group erhält die exklusiven Vertriebsrechte für Aligner von TJZL in China und wird ihre Stärken in der Vermarktung, der klinischen Weiterbildung, im Vertrieb und im Kundendienst nutzen, um diesen hoch attraktiven Wachstumsmarkt zu erschliessen. Die beiden Partnerunternehmen werden gemeinsam fortschrittliche Lösungen für die ästhetische Zahnmedizin weiterentwickeln.

Patrick Loh, Leiter der Region Asien-Pazifik der Straumann Group, erklärte: «In China herrscht eine enorme Nachfrage nach kieferorthopädischen Behandlungen. ZhengLi Technology bietet uns praktische, erschwingliche und modernste transparente Aligner, die wir ab sofort vermarkten können. Mit unserem Verkaufs- und Logistiknetzwerk erreichen wir die Kunden überall im Land. Mit unserer Organisation und Infrastruktur können wir auch sofort spezifische Produkt- und Anwendungsschulungen sowie Kundendienstleistungen bereitstellen. Straumann bietet zudem digitale Lösungen wie Intraoral-Scanner, 3D-Drucker und Fräsoptionen an, um Zahnärzte zu unterstützen, die Zahnkorrekturen mit Alignern, restaurative Verfahren und Zahnersatzbehandlungen ausführen. Die Kombination mit unserem hauseigenen Know-how bei transparenten Alignern, verhilft uns zu einer hervorragenden Startposition, um diesen Markt erfolgreich zu erschliessen und dort zu wachsen.»

Grosse Nachfrage nach kieferorthopädischen Behandlungen

Schätzungen zufolge lassen sich jährlich rund 300 Millionen Chinesen in einer Dentalklinik behandeln, wobei diese Zahl in absehbarer Zukunft um 13-15% jährlich zunehmen dürfte.[2] Obwohl kieferorthopädische Behandlungen nicht rückvergütet werden, zählen sie insbesondere in urbanen und entwickelten Gegenden zu den populärsten Verfahren. Früher vor allem als Behandlung für Jugendliche angesehen, werden sie heute auch bei - meist jungen berufstätigen - Erwachsenen immer beliebter. Zwischen 2006 und 2016 stieg der Anteil von kieferorthopädisch behandelten Erwachsenen mit Malokklusionen und Zahnfehlstellungen von 10-20 auf 30% und in stärker entwickelten Regionen bis auf die Hälfte.[3]

Moderne transparente Aligner bieten gegenüber herkömmlichen kieferorthopädischen Behandlungen deutliche Vorteile. Gemäss Marktforschungsergebnissen und Branchendaten wächst dieser Markt nirgendwo schneller als in China; in den kommenden fünf Jahren wird dort ein Durchschnittswachstum von über 50% prognostiziert1. Gemeinsam mit ZhengLi Technology plant Straumann, sowohl für moderate als auch für komplexe Fälle - wie sie in China besonders oft vorkommen - Lösungen anzubieten.

Das dynamische Geschäft von Straumann mit transparenten Alignern

2017 trat Straumann mit der Übernahme von ClearCorrect in den USA ins Geschäft mit transparenten Alignern ein. Die internationale Expansion ist einer der strategischen Schwerpunkte. Die Gruppe führt deshalb ClearCorrect bereits auch in Brasilien ein und hat kürzlich eine Vereinbarung unterzeichnet, um eine der grössten spanischen Dentalketten zu beliefern. Weitere Länder werden nach Erhalt der gegebenenfalls hängigen behördlichen Zulassungen folgen.

Eine strategische Partnerschaft mit Dental Monitoring erlaubt es der Gruppe, Zahnärzten und deren Patienten eine einfach anzuwendende Smartphone-App zur Überwachung des Verlaufseiner Aligner-Behandlung anzubieten. Diese Dienstleistung soll auch in China eingeführt werden.

Über Tianjin ZhengLi Technology

Die 2014 gegründete Tianjin ZhengLi Technology Company mit Sitz in Tianjin (China) ist ein innovativer Medizintechnikhersteller mit über 80 Mitarbeitenden. Das Unternehmen investiert zur Ausweitung seiner Produktionskapazitäten in modernste Technologien. Zu den Investoren gehören u. a. verschiedene Private-Equity-Firmen, darunter Tianjin Venture Capital, Shenzhen Capital Group Co., Ltd, Sequioa und SAIF Partners.

Das Kerngeschäft von ZhengLi Technology ist es, Zahnärzten und Patienten komplette kieferorthopädische Clear Aligner-Lösungen anzubieten. Die hochwertigen Produkte von ZhengLi Technology werden seit 2016 an führende öffentliche Krankenhäuser und Klinikketten in ganz China geliefert.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zahnersatz und kieferorthopädischer Lösungen, die Lächeln und Vertrauen wiederherstellen. Sie vereint unter ihrem Dach globale und internationale Marken, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz und in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen, darunter Straumann, Neodent, Medentika, ClearCorrect, Dental Wings sowie andere Tochtergesellschaften und Beteiligungen. Zusammen mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Straumann Group Dentalimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz und Restaurationen sowie zur Verhinderung von Zahnverlusten.

Die Straumann Group hat ihren Hauptsitz in Basel (Schweiz) und beschäftigt derzeit mehr als 6000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen werden über eigene Vertriebsgesellschaften und ein breites Netz von Vertriebsunternehmen in über 100 Ländern verkauft.

[1] Quelle: Marktforschung und Branchendaten

[2] A golden age for China's dental and oral care market 2017-2021; DCCChina.org, 2017

[3] Quelle: Commercial Opportunities in the Dental Care Market in China; KPMG China, 2016

