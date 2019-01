Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Wegen des langsameren Kapazitätsausbaus in der Luftfahrtbranche zeichne sich im zweiten Quartal eine relativ positive Preisentwicklung ab, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei Air France-KLM und der Lufthansa seien die Aussichten gut, wohingegen es beim Billigflieger Ryanair Grund zur Sorge gebe./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-01-17/08:01

ISIN: DE0008232125