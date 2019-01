PREOS Real Estate AG setzt Portfolioaufbau fort und erwirbt Büroimmobilie in Oberhausen DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf PREOS Real Estate AG setzt Portfolioaufbau fort und erwirbt Büroimmobilie in Oberhausen 17.01.2019 / 08:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PREOS Real Estate AG setzt Portfolioaufbau fort und erwirbt Büroimmobilie in Oberhausen - Vollvermietetes Objekt mit 2.500 m² Gewerbefläche - Tochter eines großen deutschen Industriekonzerns als langfristiger Ankermieter - Bruttoanfangsrendite merklich über 6 Prozent Leipzig, 17. Januar 2019 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850), ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor, baut ihr Portfolio weiter aus. Das Unternehmen hat den Kaufvertrag für ein Bürogebäude in der Ruhrmetropole Oberhausen unterzeichnet. Die 2010 erbaute -Büroimmobilie mit einer Gewerbefläche von rd. 2.500 m² sowie 70 Stellplätzen ist vollständig an eine Tochtergesellschaft eines großen deutschen Industriekonzerns vermietet. Der aktuelle Mietvertrag hat eine Restlaufzeit von etwa 6 Jahren. Das moderne Objekt hat eine exzellente Raumaufteilung und verfügt über eine gehobene Ausstattung. Hervorragende Drittverwendungsmöglichkeiten sind u.a. durch das Erweiterungspotential gegeben. Die Büroimmobilie liegt in einem gewachsenen Gewerbegebiet und verfügt über eine sehr gute regionale und überregionale Verkehrsanbindung. Das Closing der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2019 erwartet. Durch den Kauf vergrößert sich das Portfolio von PREOS auf nunmehr 11 Assets. Das Portfolio, mit Immobilien u.a. in den Metropolregionen München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart, verfügt damit über eine Gesamtmietfläche von rund 55.000 m². Die durchschnittliche Restmietlaufzeit für die 11 Objekte beträgt über 8 Jahre. Geplant ist die weitere zeitnahe Aufstockung des Portfolios. Zudem hat das Unternehmen erste Anfragen für die Veräußerung ausgewählter Objekte erhalten. Libor Vincent, CFO von PREOS: "Mit dem Zukauf bauen wir unser Portfolio zügig und strategiekonform aus. Vor allem zeigen wir, dass es auch im aktuellen Marktumfeld möglich ist, attraktive Büroimmobilien zu erwerben, die zudem unseren ehrgeizigen Renditezielen entsprechen. Ebenso sondieren wir mit unseren Netzwerkpartnern den Markt sehr aktiv bezüglich weiterer Transaktionsmöglichkeiten, mit denen wir Werte für unsere Aktionäre schaffen." Transaktionsberater waren CUBION Immobilien AG und publity AG. CMS stand als Rechtsberater zur Seite; Albrings & Müller hat die technische Beratung übernommen. Über die PREOS Real Estate AG Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig. PREOS Real Estate AG Landsteinerstraße 6 04103 Leipzig Phone: +49 (0)341 261787-790 Email: info@preos.de Investor & Public Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus / Hubert Bonn Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-52 E-Mail: preos@edicto.de Disclaimer Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt. 17.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 