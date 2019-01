FRANKFURT (Dow Jones)--Das widrige Marktumfeld hat deutliche Spuren in der Sparte Global Markets and Investor Services der Societe Generale hinterlassen. Darauf stimmte die französische Bank ihre Anleger in einem Update zum Schlussquartal ein. Gleichzeitig versprach sie, für 2018 ebenso wie 2017 eine Dividende von 2,20 Euro je Aktie zu zahlen. Diese können sich die Anteilseigner auch in Form von Aktien auszahlen lassen.

Auf Jahressicht dürften die Einnahmen von Global Markets and Investor Services im vierten Quartal um etwa 20 Prozent gesunken sein, hieß es. Im Gesamtjahr dürfte der Rückgang rund 10 Prozent betragen. Zudem sei der Anteil risikobehafteter Aktiva deutlich gestiegen. Für die übrigen Sparten berichtet die Bank für das abgelaufene Quartal eine solide Entwicklung bzw eine Entwicklung im Rahmen der Erwartung.

Societe Generale wird den Angaben zufolge aufgrund negativer Bewertungseffekte im Zuge von Verkäufen im Schlussquartal eine Sonderbelastung von etwa 240 Millionen Euro verbuchen.

January 17, 2019

