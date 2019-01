Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1390 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken bleibt der Euro bei einem Stand von 1,1287 weiterhin unter der 1,13er Marke. Gegenüber Mittwochabend ist er aber kaum bewegt. Der US-Dollar zeigt sich bei 0,9911 Franken knapp fester als am Vorabend.Nach wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...