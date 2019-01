2G Energy AG mit Wasserstoff-BHKW für Handelsblatt Energy Awards 2018 nominiert DGAP-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges 2G Energy AG mit Wasserstoff-BHKW für Handelsblatt Energy Awards 2018 nominiert 17.01.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Energy Awards zeichnen die innovativsten Projekte der Energiewende aus Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) ist bei den renommierten Handelsblatt Energy Awards 2018 in der Kategorie "Industrie" von der Jury unter die Top 3 der innovativsten Projekte der Energiewende nominiert worden. Das Unternehmen hat sein selbst entwickeltes Blockheizkraftwerk (BHKW), das mit reinem Wassersoff betrieben wird, zum Wettbewerb eingereicht. 2G ist einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen. Technisch ist es der Forschung und Entwicklung von 2G gelungen, ein Standard-Erdgas-BHKW so anzupassen, dass Wasserstoff (H2) nahezu CO2-emissionsfrei, hocheffizient und mit vergleichbarer Wirtschaftlichkeit zur Erzeugung von Strom und Wärme genutzt wird. Der mechanische Motorwirkungsgrad ist zudem aufgrund der schnellen Verbrennung von Wasserstoff höher als der eines mit Erdgas betriebenen BHKWs. Durch die Verwendung von Standardkomponenten hat das Münsterländer Unternehmen seine Wasserstoff-BHKWs innerhalb kurzer Zeit zur Serienreife geführt. 2G bietet H2-BHKWs im Leistungsspektrum von 80 kWel bis 280 kWel bereits zu vergleichbaren Preisen wie mit Erdgas betriebene Anlagen an. Standardisierung sorgt für Wirtschaftlichkeit Durch die Verwendung von Standard-Gasmotoren sind auch die laufenden Betriebskosten vergleichbar. D.h. die BHKW-üblichen Wartungsintervalle und ein Lifecycle von 60.000 Betriebsstunden gelten auch für die Wasserstoff BHKWs. Darüber hinaus werden die BHKWs in die bestehende engmaschige Service-Infrastruktur und die digitalen Überwachungs- und Steuerungsmöglichkeiten von 2G eingegliedert. Das erhöht die Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit für die Betreiber. Die Einsatzmöglichkeit in Virtual Power Plants (vernetzte Flächenkraftwerke) ist voll gegeben. Die Anwendungsgebiete der 2G Wasserstoff-Technologie für Industrie, Gewerbe und Energieversorger decken ein breites Spektrum an Gasarten ab: der Einsatz mit anderen hoch wasserstoffhaltigen Gasen wie sie z.B. in der chemischen Industrie als Abfallprodukt vorkommen, oder auch der Einsatz mit variablen Gasmischungen wie z.B. mit Klär-, Deponie- und Erdgas ist unproblematisch. Denn der Verbrennungsmotor ist, anders als die Brennstoffzelle, unempfindlich gegen Schadstoffe im Gas. Damit ist die von 2G entwickelte Wasserstoff-BHKW-Technologie eine erprobte Alternative zu der nach heutigem Kenntnisstand für solche Zwecke nicht verfügbaren Brennstoffzellen-Technologie. Erstere bietet der Stromerzeugung aus Wind- und Solaranlagen über die langfristige Speicherbarkeit (über das Medium Wasserstoff) im vorhandenen Erdgasnetz und in Speicherkavernen die Flexibilität und Grundlastfähigkeit, die zur Versorgungssicherheit notwendig ist. Zudem sind sowohl die Erzeugung von Wasserstoff als auch die Rückverstromung und Wärmeerzeugung nahezu CO2-emissionsfrei. Stadtwerke Haßfurt nutzen 2G Wasserstoff-BHKW Die Stadtwerke Haßfurt nutzen ein 2G Wasserstoff-BHKW in einem wegweisenden Projekt zur regenerativen, regionalen Energieversorgung: der Elektrolyseur zur Wasserstofferzeugung wird mit Strom aus einem lokalen Windpark betrieben. So bilden regenerativer Strom, ein Wasserstoffspeicher und das 2G BHKW eine dezentrale und flexible Basis für die sichere Versorgung der regionalen Verbraucher mit Strom und Wärme. Einmal jährlich prämieren die Energy Awards-Initiatoren Handelsblatt und Partner seit 2013 zukunftsträchtige und innovative Projekte, die Energie optimal nutzen und dadurch sowohl ihre Energieeffizienz steigern als auch Energie einsparen. Die Preisträger werden in den nächsten Tagen von einer hochkarätig besetzten Jury, der Energy Academy, gewählt. Die Preisverleihung findet am 23. Januar 2019 in Berlin im Rahmen einer Gala mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Medien statt. Die Awards stehen unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Über 2G Energy AG Die 2G Energy AG ist ein international führender Full-Service-Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW, die zur dezentralen Erzeugung und Versorgung von Strom und Wärme eingesetzt werden. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen (z.B. Wasserstoff) als auch in der spezifischen Softwareentwicklung konsequent aus. Insbesondere dieses Leistungsspektrum auf der Grundlage tausender realisierter Anlagen differenziert 2G deutlich vom Wettbewerb. 2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und leistungsfähige Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die von 2G konsequent umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die gleichzeitige Erzeugung von mechanischer Energie und Nutzwärme macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung. Mit ihr werden im Vergleich zur herkömmlichen Stromerzeugung bis zu 40 Prozent an Primärenergie gespart bei um bis zu 60 Prozent verringerten CO2 bzw. NOx-Emissionen. Somit profitieren 2Gs Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen. 2G beschäftigt rund 600 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in St. Augustine, USA und fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in 31 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Umsätze von 189,4 Mio. EUR. 2G wurde 1995 gegründet und ist seit 2007 börsennotiert. Die Aktie der 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das Grundkapital beträgt 4.430.000 Euro, eingeteilt in 4.430.000 Aktien. Per Juni 2018 hielten die Unternehmensgründer Christian Grotholt und Ludger Gausling 53,3 % der Anteile, der Freefloat lag bei 46,7 %. 