The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB60N5 BAY.LDSBK.IS. 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6Z77 BAY.LDSBK.IS. 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JS64 DEKA MTN IS.S.7640 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19UM9 DT.BANK MTH 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB124U1 LBBW STUFENZINS 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB124V9 LBBW STUFENZINS 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB124W7 LBBW STUFENZINS 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB124X5 LBBW STUFENZINS 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB124Y3 LBBW STUFENZINS 19/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA IT0005358491 CR.EMILIANO 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA US084659AR23 BERKSH.HATH. 19-49 BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XCR52 GM FINANCIAL 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XCS36 GM FINANCIAL 19/29 BD01 BON USD N

CA YEBT XFRA US500769HX53 KRED.F.WIED.V.19/2024 DL BD01 BON USD N

CA XFRA XS1938381628 SNCF RESEAU 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1938387237 EIB 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA 2LY XFRA CA42981E1043 HIGH TIDE INC EQ00 EQU EUR N

CA TH8 XFRA CA89356V1040 TRANSCANNA HOLDINGS INC. EQ00 EQU EUR N

CA ZAY XFRA CA98935P1080 ZEN GRAPHENE SOL. LTD EQ00 EQU EUR N

CA FREN XFRA DE000A2TSV53 FRESENIUS SE+CO. O.N.NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA WD4 XFRA JE00B6Y3DV84 WANDISCO PLC LS -,10 EQ01 EQU EUR N

CA 3AJ XFRA SE0012141687 SKISTAR AB SK 0,25 EQ01 EQU EUR N

CA IC1B XFRA US45857P8068 INTERCONT.HOT.G.N.ADR EQ01 EQU EUR N