The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0875304189 NATL AUSTR. BK 13/19 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS1015892182 COMMONW.BK AUSTR.14/19MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1016720853 BBVA SA 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA E5BK XFRA XS1017788784 EIB EUR.INV.BK 14/19 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA NZNIBDT008C2 NORDIC INV.BK 2019 BD02 BON NZD N

CA XFRA USG7420TAE67 RECKITT BEN. 17/27 REGS BD02 BON USD N

CA BASF XFRA XS1017828911 BASF MTN 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1020295348 RABOBK NEDERLD 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1083228889 ICBC (LUX) 16/19 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1170496472 NRW.BANK 15/19 BD02 BON USD N