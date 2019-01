The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DZ1HHD7 DZ BANK ITV.E.5976 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4JL5 LB.HESS.-THR. S0513B/013 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW23P4 LBBW OPF.4003 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011119460 SCHNEIDER ELECTRIC 11/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA USC33461AB76 FAIRFAX FINL HLDGS 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA USU02383AC85 ABC SUPPLY 18/26 REGS BD00 BON USD N

CA LBWF XFRA DE0001040624 BAD.-WUERTT. LSA 09/19R88 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AANR1 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1195 LB.HESS.THR.CARRARA04H/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB00C10 LBBW DL-STUFENZINS 15/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000MHB8884 MUENCH.HYP.BK. MTN13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0413790231 BANCO SANTANDER 13-19 BD01 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0BM9 EFSF 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US02665WBR16 AMER.HONDA F. 2019FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US05463HAA95 AXIS SPEC.FIN. 2020 BD01 BON USD N

CA B6FC XFRA US06675GAC96 BQUE F.C.MTL14/19MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US084423AQ52 BERKLEY CORP. 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US478160AT19 JOHNSON + JOHNSON 2038 BD01 BON USD N

CA XFRA US53944VAM19 LLOYDS BANK 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US85590AAQ76 STARWOOD H.+ RES. 14/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US89114QBE70 TORONTO-DOM. BK 16/19 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US89114QBF46 TORONTO-DOM. BK 16/19 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USF2893TAJ54 ELEC.DE FRANCE 14/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU96200AD95 WESTROCK 18/28 REGS BD01 BON USD N