FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H4ZJ XFRA DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ 0.071 EUR

H4ZR XFRA DE000A1JF7N6 HSBC MSCI CANADA U.ETF DZ 0.148 EUR

H4ZS XFRA DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEX.CAP.U.ETFDZ 0.281 EUR

H4ZW XFRA DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.143 EUR

AFH XFRA US91732J1025 US ECOLOGY INC. DL-01 0.158 EUR

PRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.630 EUR

PKN XFRA US7140461093 PERKINELMER INC. DL 1 0.062 EUR

GDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.817 EUR

WOO XFRA US3448491049 FOOT LOCKER DL-,01 0.303 EUR

NER XFRA US29274F1049 ENEL AMERICAS SA ADR/50 0.059 EUR

EM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.070 EUR

DYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.053 EUR

OLD XFRA US22410J1060 CRACKER BARREL OLD DL-,01 1.098 EUR

AQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.114 EUR

BO2 XFRA GB00B04PYL99 BOWLEVEN PLC LS -,10 0.169 EUR

OVW XFRA GB0007990962 SHAFTESBURY PLC LS-,25 0.096 EUR

0LC XFRA GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10 0.073 EUR

XGR2 XFRA GB00BD6K4575 COMPASS GROUP LS-,1105 0.287 EUR

H4ZG XFRA DE000A1C22N1 HSBC MSCI BRAZ.UC.ETF DZ 0.241 EUR

H4ZF XFRA DE000A1C22M3 HSBC S+P 500 UCITS ETF DZ 0.200 EUR

H4ZD XFRA DE000A1C22K7 HSBC MSCI USA UCITS ETFDZ 0.164 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.378 EUR

FFX XFRA CA3039011026 FAIRFAX FINL HLDGS SV 8.787 EUR

WD1 XFRA US9292361071 WD-40 CO. DL -,001 0.536 EUR

OXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.299 EUR

ZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.144 EUR

IUS4 XFRA IE00B2QWDY88 ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD 0.215 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.171 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.030 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.011 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.101 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.035 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.131 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.025 EUR

EUN5 XFRA IE00B3F81R35 ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS 0.753 EUR