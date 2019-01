FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SUX XFRA US87162W1009 SYNNEX CORP. DL -,001 0.330 EUR

OIL XFRA US6907684038 OWENS-ILLINOIS DL-,01 0.044 EUR

GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.141 EUR

ENLA XFRA US29265W2070 ENEL S.P.A. ADR EO 1 0.139 EUR

AKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.185 EUR

CP6 XFRA US2166484020 COOPER COS INC. DL-,10 0.026 EUR

CAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.756 EUR

APA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.220 EUR

LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.088 EUR

XFRA DE000HSH4RW2 HSH NORDBANK MZC 9 14/22 0.001 %

XFRA DE000HSH4RY8 HSH NORDBANK MM IV 14/22 0.001 %

FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF 0.100 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.094 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.065 EUR