FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.01.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.01.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LYYX XFRA FR0010345389 LYX.ST.E.600 B.R.U.ETF A

LYYP XFRA FR0010345371 LYX.ST.EU.600 BANK.UETFA

LYMB XFRA FR0010344960 LYXOR ETF ST.E.600 OIL A

LYYS XFRA FR0010344879 LYX.STOXX EU.600 H.UETFA

LYYR XFRA FR0010344861 LYX.STOXX E.600 FB.UETFA

LYYM XFRA FR0010344853 LYX.ST.E.600 UTIL.U.ETF A

LYYK XFRA FR0010344812 LYX.STOXX E.600 T.UETF A

LYYW XFRA FR0010344796 LYX.STOXX E.600 TE.UETF A

XFRA FR0007063177 LYX.NASDAQ-100 U.ETF DEO

NTP XFRA SE0002575340 NEUROVIVE PHARM. AK