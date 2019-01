Die US-Investmentbank Morgan Stanley (MS) hat RWE von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 21,50 auf 20,90 Euro gesenkt. 2019 werde ein Schlüsseljahr für die deutschen Versorger, in dem die Kohlekommission ihre Verhandlungen abschließen und der zwischen Eon und RWE vereinbarte Tausch von Vermögenswerten über die Bühne gehen sollte, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu rechne er mit mehr Klarheit über den britischen Kapazitätsmarkt. RWE bleibe attraktiv, weil sich langfristig der Fokus auf Erneuerbare Energien richten sollte. Kurzfristig gebe es aber Unsicherheiten etwa mit Blick auf den Kohleausstieg, den Hambacher Forst und den britischen Markt./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-01-17/08:49

ISIN: DE0007037129