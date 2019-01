Die Aktien von Beiersdorf haben am Donnerstag nach Umsatzzahlen vorbörslich zugelegt und sich damit gegen ihren Abwärtstrend gestemmt. Auf der Handelsplattform Tradegate belief sich das Plus bislang auf knapp 1 Prozent im Vergleich zum letzten Xetra-Schluss. Der Nivea- und Tesa-Hersteller wuchs 2018 dank guter Geschäfte in allen Bereichen - und das trotz des starken Euro.

Das für den Dax sehr schwache Börsenjahr 2018 hatte auch den Beiersdorf-Papieren Verluste eingebrockt: Mit einem Kursrückgang von knapp 7 Prozent hielt sich die Aktie im Vergleich zum Leitindex aber wacker. Im noch jungen Jahr 2019 ging es für das Beiersdorf-Papier indes bis zuletzt weiter abwärts, während der Dax seit Jahresanfang um mehr als 3 Prozent im Plus steht./ajx/mis

ISIN DE0005200000

AXC0074 2019-01-17/08:56