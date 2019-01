IRW-PRESS: Plymouth Rock Technologies Inc.: Plymouth Rock Technologies Inc. kündigt die Bildung eines Beirats an & gewährt Incentive-Aktienoptionen

Vancouver, BC - 16. Januar 2019 - Plymouth Rock Technologies Inc. (CSE: PRT) (Frankfurt: 4XA WKN# A2N8RH) (Plymouth oder das Unternehmen) freut sich, die Bildung eines Beirats für Plymouth Rock Technologies bekannt zu geben.

Den Vorsitz im Beirat führt Professor Stuart Harmer, DPhil, BSc. (HONS), FINSTP. Als weitere Mitglieder des Beirats wurden Douglas Smith und Jason Elwood benannt.

Professor Stuart Harmer, Gründungsmitglied von Plymouth Rock Technologies, ist derzeit Leiter der neuen Abteilung Engineering & Design an der University of Chichester in Großbritannien. Stuart hat einen BSc. in Physik & Astrophysik, einen DPhil. und ist Mitglied des Institute of Physics. Stuarts Erfahrung kommt aus der angewandten Forschung in der Millimeter- und Mikrowellentechnologie und ihrer Anwendung in der Fernerkundung und Sicherheitskontrolle.

PRT entwickelt eine Reihe von Technologien, die zum Schutz von Menschen und zur Verbesserung der Sicherheit beitragen, ohne ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken, sagte Professor Harmer. Unsere Technologien können eigenständig oder ergänzend zu aktuellen Sicherheitskontrollsystemen eingesetzt werden.

Douglas Smith, ist ehemaliger Assistant Secretary des U.S. Department of Homeland Security. Douglas ist derzeit CEO von i3Ops, einem führenden Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz mit Schwerpunkt auf nationalen Sicherheitsanwendungen. Smith verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte internationaler Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Kommunikation, Koalitionsbildung, Öffentliche Verwaltung und im Aufbau und der Leitung von öffentlich-privaten Partnerschaften zwischen der Bundesregierung, einzelnen Bundesstaaten und Gemeinden sowie der Privatwirtschaft. Er hat große Sonderprojekte und Initiativen innerhalb und außerhalb der Regierung geleitet. Douglas ist ein gefragter Redner im In- und Ausland und tritt regelmäßig im nationalen Fernsehen als Experte für nationale Sicherheit und Krisenmanagement auf.

Jason Elwood, von der Raytheon Company (NYSE:RTN) ging 2018 nach 37 Jahren in der Verteidigungsindustrie in den Ruhestand. Zuletzt war Jason von Juli 2013 bis zu seiner Pensionierung als Vice President of Operations für das Raytheon Integrated Defense Business (IDS) tätig. Als Leiter des operativen Geschäfts war Jason für Standorte rund um den Globus verantwortlich. Jason hat einen MBA in Betriebsmanagement von der University of Massachusetts in Lowell und hat zahlreiche Zertifizierungen und Führungsauszeichnungen erhalten.

Das Unternehmen teilt mit, dass es den Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Consultants des Unternehmens insgesamt 2.300.000 Incentive-Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von $0,60 pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Zuteilung gewährt hat. Die im Rahmen der Optionsgewährung ausgegebenen Aktien werden über einen Zeitraum von zwei Jahren ausübbar.

Plymouth Rock Technologies Inc. engagiert sich für die Entwicklung von Technologien im Zusammenhang mit der Fernerkennung von Sturmgewehren und Selbstmordbomben, die am Körper einer Person oder in einer Tragetasche verborgen sind. Plymouth Rock konzentriert sich auf Detektionsmethoden, die ohne einen Checkpoint oder die Einwilligung der untersuchten verdächtigen Person auskommen. Die Technologien von Plymouth Rock umfassen die neuesten Radartechniken zur schnellen Erkennung, Lokalisierung und Identifizierung von Gefahren.

Zu den Kerntechnologien von Plymouth Rock gehören: (1) ein Gerät zur ferngesteuerten Luftbilderfassung von Drohnen im Millimeterwellenbereich [Millimeter Remote Imaging from Airborne Drone (MIRIAD)]; (2) ein kompaktes Mikrowellenradarsystem zum Scannen von Schuhen (Shoe-Scanner); und (3) Wi-Fi-Radartechniken zum Screening von Gefahren in Wi-Fi-fähigen Zonen in Gebäuden und an Orten wie Flughäfen, Einkaufszentren, Schulen und Sportstätten (Wi-Ti).

www.plyrotech.com

