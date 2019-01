Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 210 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der europäische Technologie-Hardware-Sektor dürfte ein herausforderndes Jahr 2018 mit einem schwachen vierten Quartal abgeschlossen haben, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für die Halbleiterindustrie habe er deshalb seine kurzfristigen Prognosen unter die Konsensschätzungen reduziert. Es zeichne sich aber Licht am Ende des Tunnels ab und die Anleger sollten Qualitätswerte mit attraktiver Bewertung durchaus im Depot haben. ASML ist sein Favorit./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-01-17/09:02

ISIN: NL0010273215