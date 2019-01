Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,08 Prozent auf 164,82 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,21 Prozent. Die Entwicklung war an vielen Anleihemärkten Europas ähnlich.

Am Donnerstag könnten einige Konjunkturdaten für Bewegung am Anleihemarkt sorgen. In der Eurozone stehen Verbraucherpreiszahlen an, allerdings handelt es sich lediglich um eine zweite Schätzung für Dezember. In den USA werden der regionale Philly-Fed-Indikator und die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt veröffentlicht. Zahlen zu den Baubeginnen und -genehmigungen wurden wegen des teilweisen Regierungsstillstands verschoben./bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0078 2019-01-17/09:06