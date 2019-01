Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen ähnlichen Handelsverlauf erlebt wie am Dienstag. Am Vormittag wollte der DAX nicht so richtig in die Gänge kommen. Am Nachmittag erhielt er dann Unterstützung aus den USA und drehte ins Plus. Die Marktidee ist diesmal Airbus.