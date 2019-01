Das Financial-Segment dominierte gestern den EUR Credit Primärmarkt. BNP Paribas war mit einer Dual-Tranche an Investoren herangetreten. Die Bank preiste dabei EUR 2,25 Mrd. sowie GBP 1 Mrd. im Senior non-preferred (SNP) Anleihesegment (Tranche A: EUR 2,25 Mrd., 8NC7, MS+180 BP; Tranche B: GBP 1 Mrd., 7J, UKT+225 BP). Die EUR denominierte Tranche verzeichnete ein Oderbuch von EUR 10,5 Mrd. Im selben Segment (SNP) preiste Royal Bank of Canada ihre Benchmarkemission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von zwei Jahren bei 3mE+38 BP. Bank of New Zealand brachte eine Senior Unsecured Emission an den Primärmarkt und preiste diese mit einer ...

