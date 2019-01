TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt, wobei die Indizes an den chinesischen Börsen im Späthandel etwas nachgaben. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index nach anfänglichen Zugewinnen im späten Handel 0,4 Prozent im Minus. Auch die Börse in Schanghai gab Gewinne wieder ab und schloss 0,4 Prozent leichter mit 2.560 Punkten.

Wieder etwas stärker in den Blick rückten die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Dem Wall Street Journal zufolge hat die US-Regierung Ermittlungen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei wegen des Verdachts der Industriespionage aufgenommen. Huawei steht bereits seit längerem im Fokus der US-Regierung. Im Dezember sorgte die Festnahme der Huawai-Finanzchefin und zugleich Tochter des Firmengründers in Kanada auf Geheiß der USA für Aufsehen.

Die Huawei-Untersuchung "wirft die Frage auf, ob der aufgekommene Optimismus in den Handelsfragen nicht verfrüht gewesen ist", kommentierte Vishnu Varathan von der Mizuho Bank.

Nintendo weiter mit Switch-Fantasie

In Tokio gab der Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent auf 20.402 Punkte nach. Nintendo stiegen um 3,8 Prozent, erneut gestützt vom guten Weihnachtsgeschäft mit der Spielkonsole Switch. In Taiwan, wo sich der Taiex um 0,3 Prozent erhöhte, gewannen Taiwan Semiconductor vor der Zahlenvorlage zum vierten Quartal 1,4 Prozent. Anleger erwarteten hier einen positiven Ausblick auf das erste Geschäftsquartal, hieß es aus dem Handel.

In Australien schloss die Börse 0,3 Prozent fester. Der Energie- und Rohstoffsektor erhöhten sich jeweils um 0,6 Prozent. Finanzwerte legten im Mittel um 0,4 Prozent zu.

Spektakuläre Kursabstürze in Hongkong

In Hongkong lag der Kurs des Indexschwergewichts Tencent zuletzt 0,4 Prozent im Plus, gestützt von der Hoffnung auf das Angebot neuer Computerspiele. Für Aufsehen sorgten derweil im Verlauf plötzliche Kurseinbrüche bei einigen Aktien aus hinteren Reihen wie dem Immobilienunternehmen Jiayuan International. Dessen Aktie lag zuletzt rund 80 Prozent im Minus. Laut Bloomberg werden bei dem Unternehmen Jiayuan am Berichtstag 350 Millionen Dollar Schulden fällig. Das Unternehmen sebst gab keine Stellungnahme ab. Laut Händlern wird in solchen Fällen üblicherweise um eine Aussetzung der Aktie vom Handel gebeten.

Am Ölmarkt gaben die Preis etwas nach. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 52,30 Dollar. Brentöl notierte um 0,4 Prozent leichter bei 61,05 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.850,10 +0,26% +3,61% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.402,27 -0,20% +1,94% 07:00 Kospi (Seoul) 2.107,06 +0,05% +3,23% 07:00 Schanghai-Comp. 2.559,64 -0,42% +2,64% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.790,50 -0,41% +3,94% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.789,15 +0,26% +0,63% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.216,02 -0,41% +4,68% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.681,23 +0,49% -1,04% 10:00 BSE (Mumbai) 36.332,75 +0,03% +0,22% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:04 % YTD EUR/USD 1,1377 -0,2% 1,1395 1,1405 -0,8% EUR/JPY 123,87 -0,4% 124,34 123,88 -1,5% EUR/GBP 0,8849 +0,0% 0,8848 0,8854 -1,7% GBP/USD 1,2854 -0,2% 1,2878 1,2885 +0,9% USD/JPY 108,89 -0,2% 109,13 108,60 -0,7% USD/KRW 1123,75 +0,4% 1119,70 1120,38 +0,8% USD/CNY 6,7704 +0,2% 6,7568 6,7601 -1,6% USD/CNH 6,7782 +0,2% 6,7622 6,7642 -1,4% USD/HKD 7,8449 +0,0% 7,8441 7,8446 +0,2% AUD/USD 0,7149 -0,3% 0,7170 0,7208 +1,5% NZD/USD 0,6734 -0,6% 0,6773 0,6825 +0,3% Bitcoin BTC/USD 3.589,25 -0,3% 3.600,13 3.584,25 -3,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,91 52,31 -0,8% -0,40 +14,3% Brent/ICE 60,97 61,32 -0,6% -0,35 +12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,71 1.293,50 -0,1% -1,79 +0,7% Silber (Spot) 15,54 15,60 -0,4% -0,06 +0,3% Platin (Spot) 802,50 807,00 -0,6% -4,50 +0,8% Kupfer-Future 2,67 2,67 +0,0% +0,00 +1,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2019 02:59 ET (07:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.