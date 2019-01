Nur noch knapp drei Monate - dann startet die Nikola World in Phoenix, Arizona von Nikola Motor Company. In einem Interview mit Transport Topics im Rahmen der Technologie-Messe CES spricht Firmenlenker Trevor Milton über die großen Pläne mit den Brennstoffzellen-Trucks. Bereits Ende des Jahres solle es für zwei Großkunden - Anheuser-Busch und U.S. Xpress Enterprises - Flottentests geben. Inwieweit werden Bosch und PowerCell in die Produktion der Trucks eingebunden? Und welche Rolle wird Nel beim Aufbau der nötigen Wasserstoff-Infrastruktur spielen? Spannende Monate stehen bevor!

