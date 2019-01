Gewinnmitnahmen haben den Dax am Donnerstag ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex startete 0,7 Prozent schwächer bei 10.851 Punkten. Börsianer gehen davon aus, dass sich die Anleger in den kommenden Tagen nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen werden, da unklar ist wie es in puncto Brexit weitergeht.

