INDUSTRIA WOHNEN GmbH: Immobilienfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND gibt wieder Anteile aus DGAP-News: INDUSTRIA WOHNEN GmbH / Schlagwort(e): Fonds INDUSTRIA WOHNEN GmbH: Immobilienfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND gibt wieder Anteile aus 17.01.2019 / 09:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Immobilienfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND gibt wieder Anteile aus - Überdurchschnittliche Performance durch optimierte Liquiditätszuflüsse Frankfurt am Main, 17. Januar 2019 - Ab dem 21. Januar 2018 werden wieder Anteile des offenen Immobilien-Publikumsfonds "FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND" (WKN A12BSB, ISIN: DE000A12BSB8) ausgegeben, das melden die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (INTREAL) und INDUSTRIA WOHNEN. Der FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND investiert in Bestands- und Neubau-Wohnimmobilien in Deutschland. Aktuell sind das 23 Objekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 321 Mio. Euro im gesamten Bundesgebiet. Mit einer Gewichtung von rd. 50 % liegt der Anlageschwerpunkt momentan im Rhein-Main- und Rhein-Neckar-Raum. Das Bruttofondsvermögen beläuft sich auf rd. 276 Mio. Euro, die Fremdkapitalquote beträgt derzeit 22,5 %. Anleger profitieren dabei neben der Wertentwicklung auch von der Ausschüttung, die für das vergangene Geschäftsjahr 1,42 Euro je Anteil betrug. Um den Aufbau renditemindernder Cash-Polster zu vermeiden, kontrolliert das Fondsmanagement den Mittelzufluss über eine Cash-Call-/Cash-Stop-Strategie: Neue Fondsanteile werden in der Regel dann ausgegeben, wenn die liquiden Mittel direkt investiert werden können. Die nun angekündigte Anteilsausgabe erfolgt zur Finanzierung über Forward-Deals erworbener Neubauten mit bauabschnittsweisen Zahlungsvereinbarungen sowie potenzieller Neuerwerbungen. Nach Auflage in 2015 erhielt der Publikumsfonds mit Erreichen seiner zweijährigen Renditehistorie von der Ratingagentur Scope erstmals im Geschäftsjahr 2017/18 ein vollwertiges Rating, das mit a+ eingestuft wurde. Als deutlich überdurchschnittlich wurde dabei die Finanzstruktur des Fonds hervorgehoben. "Wir sind davon überzeugt, dass die Struktur des offenen Immobilien-Publikumsfonds ein idealer Ansatz ist, um unter Berücksichtigung der Marktdynamik langfristig und nachhaltig ein erfolgreiches Immobilienvermögen aufzubauen, zumal die Beteiligung ab einem geringen Anlagebetrag möglich ist", so INDUSTRIA WOHNEN-Geschäftsführer Klaus Niewöhner-Pape. "Durch den hohen und nach wie vor steigenden Bedarf für bezahlbaren Wohnraum in den wirtschaftsstarken deutschen Ballungsregionen sehen wir weiter gutes Potenzial für neue Anlagen, insbesondere bei Investments in Neubauimmobilien." Der Fonds wird von der INTREAL verwaltet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.fokus-wohnen-deutschland.de INDUSTRIA WOHNEN ist Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main erschließt privaten und institutionellen Anlegern Investitionen in Wohnungen an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland und bietet ein umfassendes Leistungspaket im Asset- und Property-Management. Aktuell verwaltet INDUSTRIA WOHNEN ein Volumen von mehr als 2,4 Milliarden Euro im deutschen Wohnungsmarkt und stützt sich dabei auf die Erfahrung aus über 60 Jahren Tätigkeit am Markt. INDUSTRIA WOHNEN betreut als Asset Manager private und institutionelle Investoren und kann in 2018 auf ein getätigtes Transaktionsvolumen von 1,45 Milliarden Euro zurückblicken. Die Akquisitionsstrategie von INDUSTRIA WOHNEN ist sowohl auf Neubau- als auch auf Bestandsinvestitionen gerichtet. INDUSTRIA WOHNEN ist ein Tochterunternehmen der Degussa Bank AG. www.industria-wohnen.de www.fokus-wohnen-deutschland.de Ansprechpartner fur Pressevertreter: Anja Heß ah Kommunikation PR & Events Hanauer Landstraße 289 60314 Frankfurt am Main Fon 069 66403382 Mail industria@ahkom.de Rechtlicher Hinweis: Diese Pressemitteilung dient Werbezwecken. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen zu dem Investmentvermögen FOKUS WOHNEN DEUTCHLAND sind in deutscher Sprache kostenlos in Papierform und in elektronischer Form bei der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg, erhältlich, wo sie per Post angefordert oder unter www.intreal.com heruntergeladen werden können. Bitte beachten Sie, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für eine künftige Wertentwicklung darstellen. Der Wert einer Anlage und die Höhe der Erträge können u.a. infolge von Markt- und Währungskursschwankungen sowohl fallen als auch steigen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es ist möglich, dass der Anleger nicht den gesamten ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhält. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bundesländer mehr als 35 % des Wertes des FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND anlegen. Quelle: INDUSTRIA WOHNEN (Stand: 16.01.2019), soweit keine anderen Quellen angegeben. 17.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 766853 17.01.2019 ISIN DE000A1684M2 DE000A14KAG2 DE000A12BSB8 AXC0091 2019-01-17/09:45