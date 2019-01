Die Analysten von SMC-Research sehen sich durch die Meldungen der Noratis AG zu zwei Portfolioverkäufen in ihrer Einschätzung des Unternehmens bestätigt. Damit dürfte das Unternehmen nach Ansicht des SMC-Analysten Adam Jakubowski sowohl die letztjährigen Gewinnziele erreicht als auch eine gute Basis für das laufende Jahr gelegt haben.

Noratis habe seine Ankündigung umgesetzt und noch im letzten Jahr ein größeres Portfolio veräußert, mit dem das Unternehmen die eigene Prognose, den Vorsteuergewinn in 2018 gegenüber dem Vorjahr zu steigern, nach Einschätzung von SMC-Research erfüllt haben dürfte. Bereits nach dem Jahreswechsel sei ein weiterer Verkauf in vergleichbarer Größenordnung erfolgt, so dass auch der Start ins neue Jahr mit hohen Verkaufserlösen unterlegt sei.

Der positive Newsflow entspreche sowohl den Ankündigungen des Unternehmens als auch den Erwartungen von SMC-Research. Nachdem Noratis in den ersten neun Monaten 2018 vor allem auf der Einkaufseite größere Zuwächse verzeichnet habe, seien nun die Verkäufe und damit die Umsätze gefolgt. Die Analysten von SMC-Research gehen aber davon aus, dass gegenüber ihren bisherigen Schätzungen die Umsätze niedriger und die Margen höher ausgefallen seien. In Summe dürfte damit die Ergebnisschätzung für 2018 von SMC-Research erreicht worden sein, doch die geringere Umsatzdynamik hat das Analystenhaus zum Anlass genommen, um die diesbezüglichen Erwartungen für 2019 etwas zu korrigieren.

In Summe resultiere hieraus ein neuer fairer Wert von 32,00 Euro, auf dessen Basis SMC-Research das Urteil "Buy" bestätigt hat.

