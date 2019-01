First Solar als Top Breakout-Kandidat

First Solar die Top Aktie 2019?Trendbetrachtung auf Basis 6 MonateBereits im November gehörten die Solaraktien zu den außerordentlich stabilen Sektoren an der Wall Street. Während es mit Nasdaq und Co. deutlich nach unten ging, zeigten die Solarwerte relative Stärke. Insgesamt hat First Solar als Branchenprimus seit Beginn der großen Korrektur Anfang Oktober nur geringfügig an Wert eingebüßt und befindet sich aus technischer Sicht in einer neutralen Kaufphase.Chart vom 16.11.2018 Kurs: 47.30 USDMeine Expertenmeinung zu First SolarAktuell testet die Aktie gerade einen überaus wichtigen Widerstand knapp unter dem Niveau von 48 USD. Sollte dieser nach oben gebrochen werden, ist davon auszugehen, dass sich die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen weiter fortführen dürfte. Die Fundamentaldaten des Unternehmens und vor allem die Aussichten auf das Jahr 2019 sehen überaus vielversprechend aus. Vielleicht haben wir hier eines der Top-Unternehmen des Jahres vor uns.Ein mögliches Kaufsignal sehe ich ab dem Niveau von 48 USD. Danach gibt es zwei Möglichkeiten den Stopp zu setzen. Die Variante, welche ich bevorzuge, wäre diesen unter das Tief der letzten fünf Handelstage zu positionieren. Wer dem Trade etwas mehr Spielraum geben möchte, könnte diesen auch unter die gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 platzieren.Risiken: Die Risiken liegen aktuell ganz klar im Markt versteckt. Dieser ist die letzten Wochen über stark gestiegen und könnte den Trade negativ beeinflussen. Die nächsten Quartalsergebnisse werden erst für den 21. Februar erwartet und werden wohl die kommenden Wochen über keinen Einfluss auf das Kursgeschehen haben.ALERT: Heute findet wieder mein täglicher MORNING CALL WALL STREET um 17:00 Uhr statt – Du kannst an diesem Event natürlich absolut kostenfrei teilnehmen. Ich präsentiere hier meine täglichen Gameplan, starke Momentumaktien und einen Überblick über die aktuelle Marktsituation. Hier der Link zum Live Stream https://www.ratgebergeld.at/middayalert oder über mein Facebookprofil https://www.facebook.com/ratgebergeldAussicht: BULLISCHAutor: Achim Mautz besitzt keine Positionen in diesem Wertpapier.