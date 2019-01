Der größte Streamingspezialist ist heute die Aktie des Tages. Netflix investiert bombastiscch in neue Produkte und arbeitet noch immer mit roten Zahlen. Dafür steigt die Abozahl monatlich um eingie Millionen und wann schreibt Netflix Gewinn? Darin liegt die Wette: Die Aktie verlor in der Tech-Korrektur rund 33 % oder etwa 90 Mrd. $. Aktueller Wert: 145 Mrd. $. Wenn die Zahlen stimmen und die Fangemeinde es richtig einschätzt, ist das Erholungspotenzial ein Leitfaden für alle anderen der gleichen Kategorie. Das Gegenteil gibt es auch: Snap hat gestern als Konkurrent enttäuscht, musste seine Ergebnisse zurücknehmen, das kostete gut 20 % Tagesverlust. Und was macht man daraus? Wir warten zwei bis drei Tage ab, bis die Gemüter sich beruhigt haben.



