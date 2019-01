Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Metro AG nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Analystin Estelle Weingrod sprach in einer ersten Einschätzung am Donnerstag von einem ordentlich gelaufenen ersten Geschäftsquartal, in dem der Handelskonzern besser als von ihr erwartet abgeschnitten habe. Das Russland-Geschäft habe sich besser entwickelt als befürchtet, hob sie hervor./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 07:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-01-17/09:53

ISIN: DE000BFB0019