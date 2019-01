Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Metro AG nach Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der Handelskonzern habe etwas besser als von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er wies auf das zum Vorquartal klar besser gelaufene Geschäft in Russland hin, das aber immer noch unter seiner Erwartung gelegen habe. Ansonsten liefen Osteuropa wie auch Asien für die Düsseldorfer weiter stark./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-01-17/09:54

ISIN: DE000BFB0019