Die Deutsche Bank hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" belassen. Analyst Andrea Pistacchi rechnet mit einer guten Berichtssaison der europäischen Getränkekonzerne. Die meisten Sektorunternehmen sollten ihre positiven Umsatztrends im vierten Quartal fortgesetzt haben, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die weiteren Aussichten seien für die Spirituosenhersteller freundlicher als für die Bierbrauer./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 05:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-01-17/09:57

ISIN: BE0974293251