Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sunrise Communications vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die Resultate des Telekomunternehmens dürften weitgehend den Konsensschätzungen entsprechen, schrieb Analyst Mirko Senesi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang von 4,3 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von 2,8 Prozent./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 05:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-01-17/09:58

ISIN: CH0267291224