Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Zooplus von 83 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Dem Onlinehändler für Heimtierbedarf stehe ein weiteres schwieriges Jahr bevor, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen an die Profitabilität hält er für viel zu hoch./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 07:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 08:09 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-01-17/09:58

ISIN: DE0005111702