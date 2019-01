Der chinesische E-Autobauer Kandi Technologies will noch in diesem Jahr mit zwei E-Auto Modellen auf den US-Automarkt vordringen. Viele chinesische Autobauer haben bereits große Pläne für den Export in die USA angekündigt. Bisher hat es aber keiner von ihnen geschafft auf den lukrativen Privatkundenmarkt vorzudringen. Kandi Technologies könnte der erste chinesische Autobauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...